A Spoleto Italmatch Chemicals ospita l'Assemblea Generale del Progetto EU "Flashphos" - Tuttoggi.info

FlashPhos, è un progetto di economia circolare cofinanziato dalla UE, che mira a trasformare i rifiuti urbani e industriali in risorsa

Due giorni dedicati FlashPhos, progetto di economia circolare cofinanziato dalla Commissione Europea, che mira a trasformare i rifiuti urbani e industriali in risorsa, ricavando, da materiali di scarto, il fosforo bianco, materia prima preziosa per centinaia di applicazioni di uso quotidiano. Quest’anno l’Assemblea Generale si terrà il 10 e 11 maggio a Spoleto, nella città in cui il Gruppo Italmatch Chemicals – capofila del Consorzio – ha uno dei suoi principali stabilimenti.

Durante l’incontro, le aziende e le istituzioni del mondo accademico che sono parte del progetto esamineranno l’avanzamento dei tavoli di lavoro e visiteranno l’impianto di Italmatch, considerato un pilastro storico dell’industria chimica italiana.

“Italmatch occupa una posizione di primo piano nel progetto FlashPhos per quanto riguarda le tecnologie di produzione del fosforo e la sua diffusione sul mercato“, ha dichiarato Sergio Iorio, Presidente e Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals Group. “Siamo orgogliosi di far parte di questo consorzio, vista la forte attenzione che la nostra azienda sta dedicando alla sostenibilità e all’economia circolare, attraverso l’innovazione e ricerca, come dimostrano i recenti risultati ottenuti dal Gruppo nei prodotti chimici utilizzati ad esempio nelle batterie per l’auto elettrica o per le energie alternative. Siamo inoltre orgogliosi di ospitare un evento di questo tipo in un luogo simbolico e iconico come la città di Spoleto, dove Italmatch ha mosso i primi passi nel lontano 1929, tra cui la produzione convenzionale di fosforo, e che oggi eccelle in soluzioni innovative ed ESG a base di fosforo per applicazioni green, come ad esempio gli elettroliti per le batterie EV e i ritardanti di fiamma ecologici“.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Spoleto ai nostri partner del progetto e di mostrare la nostra esperienza nella tecnologia di lavorazione del P4“, ha dichiarato Carlos Galeano, direttore del progetto FlashPhos di Italmatch. “Il progetto FlashPhos è una svolta per l’industria e siamo orgogliosi di far parte di questo approccio innovativo e sostenibile all’economia circolare. Insieme, stiamo guidando la transizione verso una gestione delle risorse più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.”

“Il processo FlashPhos rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un’economia circolare nell’industria europea, trasformando materiali di scarto come i fanghi di depurazione in fosforo bianco di alta qualità e altre materie prime preziose“, ha dichiarato Matthias Rapf, coordinatore del progetto FlashPhos e ricercatore dell’Università di Stoccarda. “Il progetto porterà benefici all’ambiente e alla società grazie al suo approccio circolare, nonché all’industria dell’UE grazie alle innovazioni nei settori dell’ingegneria chimica e della produzione, dell’ingegneria dei processi termici e della tecnologia del cemento“.

IL PROGETTO – Il progetto FlashPhos mira ad applicare su larga scala un processo termochimico per produrre in modo sostenibile fosforo bianco (P4) di alta qualità e altre materie prime preziose utilizzando come prodotto di partenza i fanghi di depurazione. Il progetto segue un approccio di economia circolare economicamente ed ecologicamente virtuoso e rispettoso del clima, con tutti i materiali in uscita utilizzati nell’industria europea, alcuni dei quali sostituiscono materie prime critiche o rilevanti per il CO2.

IL CONSORZIO – Il consorzio FlashPhos, coordinato dall’Università di Stoccarda, è un team europeo multidisciplinare composto da grandi aziende industriali, PMI, ONG e istituzioni accademiche. I 17 partner, dall’Austria, Germania, Belgio, Italia e Spagna, coprono l’intera gamma di competenze in materia di gestione dei rifiuti, progettazione e gestione di impianti termochimici, nonché produzione di cemento e fosforo, essenziali per l’esecuzione ottimale del progetto.

L’IMPIANTO PILOTA – Il primo impianto pilota FlashPhos in Europa su scala reale – la cui pianificazione è già stata completata – è previsto che verrà costruito entro il 2025 (con capacità di produzione fino a 250 kg/h), e la produzione di fosforo bianco su scala industriale sarà avviata, prevedendo l’introduzione sul mercato entro il 2028.

Project Partners: