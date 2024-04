A San Terenziano ciclisti da tutta Italia per il Gran prix centro Italia mtb giovanile - Tuttoggi.info

Domenica 21 aprile terza tappa del circuito nazionale per mountain bike riservata a Esordienti, Allievi e Juniores e organizzata da asd ‘Il Trocco del lupo’ Mtb San Terenziano

Ciclisti da tutta Italia sono attesi domenica 21 aprile a San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo, per la terza tappa del Gran prix centro Italia Mtb giovanile, importante circuito nazionale. La competizione di mountain bike è riservata alle categorie Esordienti, Allievi e Juniores ed è organizzata dall’asd ‘Il Trocco del lupo’ Mtb San Terenziano, in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo e Proloco San Terenziano.

Il percorso di 3,6 chilometri del Gran prix centro Italia mtb giovanile si snoda lungo un circuito sul monte Pelato, con partenza e arrivo nella zona industriale. Ci sono solo 200 metri di asfalto mentre il resto del tracciato è immerso nel bosco, tra salite, discese e singol trek con dislivello di 150 metri. Durante la gara è previsto un punto ristoro. Il ritrovo è alle 8 al Centro polivalente situato vicino al percorso, dove si effettuano iscrizioni e verifica tessere. Sempre al Centro polivalente sono state allestite le sale per riunione tecnica, stampa locale e antidoping, oltre a essere presenti le docce uomini, donne e punto lavaggio bici. Nelle immediate vicinanze del circuito, poi, c’è un piazzale dove sono realizzate le aree team che si possono prenotare per e-mail o telefonicamente. Si può usufruire di parcheggio auto e camper e nelle immediate vicinanze si trovano supermercati, bar e pizzeria.

La manifestazione ha l’etichetta di top class e il sabato ci sarà una vetrina per le gare riservate ai Giovanissimi (7- 12 anni). Per informazioni: www.xcsanterenziano.it, crosscountryst@gmail.com, 366.2882560, 348.7382171, 347.2921650. Aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘San Terenziano MTB’ e iscrizioni su Fattore K, www.fciksport.kgroup.eu.