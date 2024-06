A Perugia si incontrano le imprese del circuito In-Lire - Tuttoggi.info

«Stiamo costruendo la nuova economia relazionale, quella che si basa sul rapporto fiduciario tra imprese e sulle tecnologie più innovative per la gestione delle transazioni digitali»: così Romi Fuke, fondatore e ceo di Circuito InLire Spa, racconta l’esclusività del modello di finanza collaborativa che si basa sull’utilizzo della moneta complementare e che mercoledì 3 luglio (dalle ore 17) vivrà in Umbria un’importante occasione di incontro, conoscenza e business. Sede dell’evento, ribattezzato “aperibusiness”, è l’hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia, presso il quale si ritroveranno imprenditori e imprenditrici provenienti da tutta l’Umbria e anche da altre regioni.

«Per coloro che già operavano nell’ambito di Umbrex e per i nuovi iscritti che hanno aderito al Circuito In-Lire dopo l’acquisizione, si tratta di un’opportunità concreta per incontrarsi e definire accordi commerciali per lo scambio di beni e servizi, utilizzando uno strumento finanziario innovativo come il credito compensativo», spiega il direttore generale Giuseppe Rotundo.

Nel giro di quattro anni In-Lire è diventata la piattaforma con il miglior tasso di crescita a livello nazionale, raggruppando quasi 2.000 aziende e facendo transare alle imprese iscritte fino a 60 milioni di euro in moneta complementare: «Circuito In-Lire ha dato vita a un modello di relazione imprenditoriale che, attraverso lo scambio di beni e servizi, crea una vera economia circolare», dice Fuke. In che modo? «Valorizzando una ricchezza che ogni impresa possiede, a volte senza rendersene conto: il proprio potenziale inespresso, dagli stock di magazzino alle camere non occupate di un albergo. Una scelta che offre molteplici vantaggi: incrementi del fatturato significativi a fronte di un altrettanto significativo risparmio di euro per gli acquisti aziendali. Un miglioramento dei flussi finanziari che si traduce in maggior utile d’impresa. E un incremento del portafoglio clienti sull’intero mercato nazionale».

Per poter partecipare all’evento o avere informazioni sul circuito: info@in-lire.com, (+39)3425733718.