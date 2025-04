Basket, alle "Foligno Girls" il torneo Jr. Nba Fip. Ad attenderle ora gli spareggi interregionali - Tuttoggi.info

Bellissima affermazione in rosa per le Foligno Girls, vincitrici della fase regionale del Torneo Jr. NBA Fip. Ad attendere ora le ragazze Under 13 dell’UBS Basket Foligno, sono i campi interregionali dove si avvierà la corsa verso il titolo di Campiono d’Italia. Un importante risultato per il movimento della pallacanestro femminile folignate, giovane realtà nata appena quattro anni fa dalla sinergia delle società Basket Safira e Ubs Foligno Basket e che annovera oggi una settantina di ragazze affidate alle esperte mani delle allenatrici Milena Zugarini e Lorella Cesaretti.

In azione due squadre, Under 13 e Under 15, e un foltissimo settore mini-basket tutto – cosa rara – al femminile. Grande soddisfazione per le cestiste UBS che hanno conquistato il torneo disputando le Final Four, due semifinali e due finali, giocate il 14 e il 15 aprile sul parquet della palestra Gentile da Foligno, sostenute da un foltissimo pubblico.

“Siamo davvero molto contente dell’impegno profuso dalle ragazze nel conquistare questo torneo – commenta Milena Zugarini -. Un bellissimo punto di partenza per il movimento del basket femminile a Foligno. Grazie a tutte”. In campo con la maglia dei Los Angeles Clippers – il torneo prevedeva abbinamenti con squadre NBA – le cestiste di casa hanno lasciato ben poco margine alle altre umbre in corsa, le Golden State Warriors del Blubasket Spoleto, le Los Angeles Lakers del Pink Basket Terni, Le Phoenix Suns della Pallacanestro Femminile Umbertide. Sul parquet grinta da vendere per le Foligno Girls, prima in gioco contro le pari età ternane – sconfitte – nella prima semifinale. Nell’altra è stata Spoleto ad avere la meglio sull’Umbertide. Poi finale terzo e quatto posto andata alle L.A. Lakers, finalissima vinta dalle folignati in vantaggio per tutta la partita – chiusa sul 52 a 20 – guidate dalla capitana Francesca Tamburrini, promettente cestista del panorama umbro.





I tabellini della finale

Blu Basket Spoleto – UBS Foligno 20-52

Kararaj 8, Russo 2, Santinelli, Innocenzi, Tamburrini 23, Kaja, Falchi 7, Foglietta, Benayad 6, Buccioni, Cintio 4.

All. Zugarini, Cesaretti