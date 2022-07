A Perugia la XIV edizione del Festival internazionale Laurenziano d’organo in Cattedrale - Tuttoggi

Nuovo sistema di concezione dei concerti. Anche la XIV edizione centrerà questo obiettivo ed è anche, spiega nell’illustrare il programma il direttore artistico, il maestro Adriano Falcioni, organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo da quindici anni (dal 2007), «la terza rassegna dove si è adottato un nuovo sistema di concezione dei concerti: non più un unico tema per l’intero festival, ma un filo conduttore per ogni serata, dove l’organo è utilizzato nelle sue intere potenzialità e sfaccettature. È come se fosse un unico concerto diviso in sette serate con brani di epoche e caratteristiche differenti».

Programma della XIV edizione. Il primo concerto (31 luglio), annuncia il maestro Falcioni, «è “Morte e Resurrezione”: non ci può essere titolo più adatto soprattutto dopo due anni di pandemia, e a seguire “Sonasuite”, dalla sonata alla Suite d’autore (2 agosto), la trascrizione della Sinfonia di Dvorak “Dal Nuovo Mondo” (4 agosto), un auspicio di nuova vita e ritrovata serenità, e ironica la “Bachdemia” (5 agosto), che vuole sfatare gli ultimi avvenimenti». Nelle serate successive, «“Sonasuite” (6 agosto), un omaggio doveroso – precisa Falcioni – a Cesar Franck nell’anniversario del duecentesimo anno dalla nascita (1822-2022), e “Tradizione e innovazione” (7 agosto), i due programmi più tradizionalmente organistici del Festival di quest’anno, che si chiude con la prima esecuzione in tempi moderni del Requiem di Morlacchi (9 agosto), una grande opera del compositore perugino per soli, coro e organo (quest’ultimo è il coro di Perugia “Santo Spirito Volumnia”, n.d.r.)».

Partecipazione gratuita. Ai concerti del Festival internazionale laurenziano d’organo si accede gratuitamente, nel rispetto delle norme anti-Covid. Per informazioni, contattare la Cattedrale di San Lorenzo al numero telefonico 075.5723832, oppure visitare il sito: www.cattedrale.perugia.it .