A Perugia il primo punto rider dove connettersi e ricaricarsi

Perugia, arriva il “primo punto” rider della città. Un luogo in cui i ciclo-fattorini, che sempre più numerosi popolano le vie del capoluogo, potranno trovare accoglienza, assistenza, informazione sui propri diritti e servizi: wi-fi libera, ricarica dispositivi, bar e cassetta professionale degli attrezzi per la bici.

Ad ospitare questo “pit-stop sindacale” voluto e pensato dalla Cgil di Perugia, in collaborazione con le categorie Nidil, Filcams e Filt e con Udu e Rete degli Studenti Medi, sarà il circolo Porco Rosso, in via dei Priori 50, nel pieno centro storico.

L’inaugurazione del nuovo punto rider è in programma venerdì 9 ottobre alle ore 18 presso il circolo Porco Rosso. Saranno presenti due rider/sindacalisti del Nidil Cgil, Antonio Prisco di Napoli e Yiftalem “Talem” Parigi di Firenze, primo rappresentante sindacale per la sicurezza eletto in Italia dai rider. Dopo l’inaugurazione è previsto un volantinaggio nel centro storico e a Pian di Massiano.