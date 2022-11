A Palazzo Collicola arriva Flavio Caroli, da Pollock alle bufere del nuovo millennio - Tuttoggi

Caroli, storico dell’arte moderna e contemporanea, ha dedicato i suoi studi alla linea introspettiva dell’arte occidentale

“Del mio tempo mi interessa tutto. E se poi si tratta di arte, di creatività e di bellezza, semplicemente mi perdo”. Flavio Caroli, tra i più noti e stimati critici e storici dell’arte italiani, ci ha fatto innamorare delle grandi opere del passato. Nella cornice settecentesca del Salone d’Onore di Palazzo Collicola, in questo nuovo volume Caroli ci prepara invece al colpo di fulmine con «il genio del Duemila», individuandone i «pilastri», perché “non si può capire l’arte d’oggi se non se ne conoscono almeno le fondamenta”.

All’origine dei tanti linguaggi dell’arte contemporanea, Caroli identifica sette rivoluzioni maturate a partire dagli anni della Seconda guerra mondiale. L’avventura non può che cominciare con l’Action Painting e le tele di Jackson Pollock – accanto a lui, il francese Jean Fautrier, fondatore dell’Informale al di qua dell’Atlantico –, per proseguire con la Pop Art in un “mondo che sfugge in ogni modo dai confini dell’arte visiva tradizionale”.