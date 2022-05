A Norcia una giornata dedicata alla sicurezza sul Lavoro - Tuttoggi

Lo scorso febbraio, nell’ambito di una sinergia compartecipata pubblico-privato, è stato inaugurato a Norcia un “Cantiere-scuola permanente” presso l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” per erogare formazione tecnica agli studenti futuri geometri e a giovani lavoratori del settore edile, impegnati numerosi nella fase di ricostruzione nelle zone del cratere del sisma 2016.



Oltre ad Inail Umbria promotori della sinergia sono il Cesf (Ente bilaterale edilizia di Perugia), ilCollegio dei Geometri di Perugia, l’Anmil Umbria, il Comune di Norcia, la Provincia di Perugia e Oltre ad Inail Umbria promotori della sinergia sono il Cesf (Ente bilaterale edilizia di Perugia), il Collegio dei Geometri di Perugia, l’Anmil Umbria, il Comune di Norcia, la Provincia di Perugia e Oltre ad Inail Umbria promotori della collaborazione sono il Cesf (ente bilaterale edilizia di Perugia), il Collegio dei Geometri di Perugia, l’Anmil Umbria, il Comune di Norcia, la Provincia di Perugia e l’Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia”.



Anche la Regione Umbria, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il Formedil nazionale, oltre che i soggetti di cui il Cesf è diretta espressione, hanno successivamente aderito al progetto. L’intera progettualità è basata nell’assunto che la sicurezza nei cantieri edili discende anche dalla corretta ed appropriata progettazione: attività che deve essere sviluppata a partire dalle fasi scolastiche, attraverso la piena conoscenza dei fattori rischio e l’acquisizione di competenze sulle misure più opportune e avanzate per fronteggiarli, nonché coltivando e promovendo la costante e sistemica cultura della sicurezza e prevenzione.



Il programma sostiene quindi la formazione di prossimità, nei luoghi dove la cantieristica vede oggi in attuazione dei piani del PNRR e di quelli collegati alla ricostruzione post-sisma 2016 una esponenziale attività di ripresa, con lo scopo di contribuire a creare figure professionali specializzate in materia di sicurezza e prevenzione.



Il prossimo 19 maggio il progetto vedrà la realizzazione di un’ulteriore fase “RICOSTRUZIONE, SICUREZZA E RESILIENZA” giornata interamente dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso le seguenti iniziative rivolte agli studenti, alle istituzioni e alla cittadinanza tutta:

uno spettacolo teatrale incentrato sulla sicurezza nei cantieri edili destinato in primis agli studenti dell’Istituto superiore De Gasperi-Battaglia;



l’inaugurazione del restauro del monumento alla sicurezza nel lavoro realizzato in occasione di analoga progettualità condivisa con la gli stessi partner nel 2010 e riportato a nuova vita grazie ad Inail/Anmil e all’impresa Officine Meccaniche Galletti di Ponte Valleceppi Perugia. Sarà presente anche l’artista, il noto scultore perugino Massimo Arzilli;



la visita al cantiere-scuola permanente attivato recentemente nell’ambito del progetto per gli studenti e giovani occupati in edilizia/ricostruzione;



la presentazione dei risultati del Progetto per la prevenzione delle cadute dall’alto in edilizia frutto del partenariato tra Regione Umbria, Inail e enti bilaterali del settore edile Cesf e Tesef;



un momento di approfondimento e formazione sulla sicurezza e prevenzione infortunistica nel settore edile e sulla ricostruzione del territorio, attraverso un convegno aperto ai rappresentanti delle Istituzioni e alle categorie di professionisti e di addetti ai lavori, che prevede anche il riconoscimento di crediti formativi professionali.