A Narni torna Ephebia Festival: l'8 settembre artisti locali sul palco - Tuttoggi.info

Le serate di Ephebia Festival partiranno alle ore 18 con attività per bambini, e non solo; presenti anche quest'anno le aree dedicate ad artigiani e associazioni, e l’area food and beverage.

Torna, al Parco dei Pini di Narni, l’8 e il 9 settembre, Ephebia Festival.

La prima serata del Festival, Ephebia Roots, è dedicata ad artisti locali: sul palco saliranno Laika Flee!, Il Branco, Ok Bye e Uto.

Durante la serata del 9 settembre, invece, si esibiranno Sonoalaska (vincitrice di “Permette Signorina”, contest musicale di Lunatika Factory), You (vincitore di Ephebia Contest 2022-2023), Yosh Whale e Studio Murena. Al termine del live set sarà il turno di Dj Blond.

Programma

8 settembre

Dalle ore 18 apertura stand e inizio attività.

A seguire: Lika Flee! Il Branco, Ok Bye, Uto.

9 settembre