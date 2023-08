A Gualdo tutto pronto per la Giornata del Donatore: i nomi dei benemeriti - Tuttoggi.info

Appuntamento il 20 agosto dalle 10, il programma della mattinata

Il 20 agosto 2023 a Gualdo Tadino si terrà la 66° “Giornata del Donatore”. La mattinata partirà alle 10 con il ritrovo in Piazza Martiri della Libertà e deposizione di corone floreali presso il Monumento dei Caduti di tutte le guerre situato nei giardini pubblici, a seguire deposizione di corone floreali presso Piazza Martiri della Libertà e presso il monumento del donatore situato in Piazza Soprammuro.

Alle ore 11:15 la Giornata del donatore continua con la Santa Messa presso la cattedrale di S.Benedetto e alle ore 12.30 è in programma una conviviale per gli associati. Durante il pranzo saranno consegnate le borse di studio ai giovani donatori che hanno ottenuto la Maturità nell’anno scolastico 2022-2023.

Inoltre durante la Giornata del Donatore verrà effettuata la premiazione dei Donatori Benemeriti: questi tutti i nomi.



Benemerenza in rame



Acciari Federico, Ascani Francesco, Bartolomei Francesca, Battistoni Giulia, Berardi Chiara, Bozzi Maurizio, Cassara’ Giuseppe, De Stradis Paolo, Galafate Luisa, Mariucci Gian Luca, Natalini Sofia, Pascolini Simone, Passeri Mirco, Pecetta Sonia, Pieretti Gabriele, Sborzacchi Pierluigi, Scassellati Massimo, Sensi Andrea, Simonetti Gabriele, Stringara Daniele, Tacchi Samantha, Teodori Massimo, Zeni Luca, Zuccarini Paolo.



Benemerenza in argento



Bazzucchi Gabriele, Biagiotti Roberto, Boccalini Stefano, Bugliosi Marta, Cappelletti Francesca, Costarelli Daniele, Crispino Samuel, Galli Elena, Gatti Rosanna, Gramaccia Andrea, Lispi Simone, Lupini Virgilio, Luzi Pavlo, Mancini Francesca, Martini Massimo, Mataloni Leonardo, Merli Andrea, Porzi Monia, Radicchi Benedetta, Rastelli Francesco.



Benemerenza in argento dorato



Anastasi Marta, Angeli Edoardo, Baldelli Sara, Bazzucchi Sario, Berardi Fausto, Carini Massimiliano, Cello Federica, Cello Federico, Cerbella Francesca, Chiavini Fabio, Chiocci Federico, Collarini Giuliano, Comodi Edoardo, Fioriti Federico, Forconi Michela, Giacometti Leonardo, Gubbiotti Giordano, Manci Daniele, Mariotti Emanuele, Mariotti Stefano, Minelli Andrea, Minelli Christian, Morini Paola, Nuti Paolo, Orazi Maria Ida, Passeri Elisa, Passeri Maila, Ramacci Matteo, Sabbatini Jessica, Sabbatini Samuele, Sabbatini Stefano, Sannipoli Giuliano, Spigarelli Andrea, Ursi Ilaria, Venturini Alessio.



Benemerenza in oro



Astolfi Daniele, Cirillo Caterina, Collarini Erica, Farinacci Emanuele, Frillici Maria Assunta, Fumanti Daniele, Marinelli Stefano, Paoletti Maria Teresa, Parlanti Fabio, Polidoro Marta, Santini Annalisa, Viventi Marco, Volpolini Vera. Benemerenza In Oro Con Rubino Bagnarelli Mario, Cruciani Carlo, Donnini Luigi, Fioriti Giuseppe, Gallenghi Gabriele, Giombini Stefano, Guidubaldi Sauro, Minelli Giani.



Benemerenza in oro con smeraldo



Sorbelli Stefania