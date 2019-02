A fuoco nella notte due roulotte del campo Rom di Foligno

share

Attimi di paura nella notte appena trascorsa nel campo Rom di Foligno, Un incendio, forse dovuto ad un corto circuito, si è sprigionato a bordo di una delle roulotte presenti nel campo.

Nell’immediato gli occupanti si sono subito accorti di quello che stava accadendo e sono riusciti ad uscire indenni dal mezzo. Ma le fiamme si sono propagate rapidamente, come spesso accade in queste situazioni, ad un secondo mezzo vicino al primo, divorandolo completamente nel volgere di breve tempo. Anche nel secondo caso non ci sono stati fortunatamente danni alle persone.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Foligno, in collaborazione con una autobotte che è arrivata dal Comando Provinciale di Perugia. Il tempestivo intervento dei VV.FF. ha impedito che ci fosse una ulteriore propagazione delle fiamme agli altri mezzi presenti nel campo e tutti altamente infiammabili.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e un mezzo del 118. In corso dunque gli accertamenti sulle reali cause dell’incendio iniziale e nessuna ipotesi viene esclusa.

