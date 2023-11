A Bastia lasciano la Lega due consigliere (su due). Galeotta una foto? - Tuttoggi.info

Le due esponenti della Lega di Bastia lasciano il Carroccio. Colpa di una foto della sindaca?

Un addio alla Lega di pochissime righe: a darlo le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati, elette in quota Carroccio al consiglio comunale di Bastia e ora passate al Misto; ennesima fibrillazione tra i salviniani umbri.

“Lo scorso 13 novembre – si legge nella scarnissima nota inviata alla stampa dalle dirette interessate, nella foto insieme alla governatrice Tesei – abbiamo comunicato al presidente del consiglio comunale di Bastia Umbra la decisione di aderire al Gruppo Misto. Ringraziamo la Lega per il percorso fatto fino ad ora ma riteniamo che a Bastia si debba aprire una nuova fase politica, che veda al centro i cittadini. Il nostro impegno per il Comune continuerà, con la stessa passione e determinazione, sempre al servizio della nostra Bastia e dei suoi cittadini”. (Continua dopo la foto)

Galeotta – almeno stando alle tempistiche – potrebbe essere stata la foto pubblicata su Facebook dal gruppo Lega Bastia Umbra. “Gradita presenza questa mattina al gazebo”, il post dove oltre al consigliere regionale Pastorelli appaiono la sindaca Paola Lungarotti e il consigliere comunale Michael Alunni Bernardini, eletto con ‘Bastia popolare’ e poi passato, non senza qualche polemica, con Fratelli d’Italia.

La Lega è al governo della Regione ma a Bastia, alle elezioni del 2019, ha corso in solitudine guidata dalla consigliera Catia Degli Esposti, ora in minoranza con Jessica Migliorati. Una minoranza ‘spigolosa’, in contrasto con il percorso cominciato a inizio anno che aveva visto il centrodestra (Lega inclusa) concordare sulla “necessità di aprire una nuova fase politica, che gradualmente superi le incomprensioni legate alle vicende delle elezioni del 2019. Le forze politiche e civiche – era stato spiegato – hanno tutte evidenziato una forte e proficua volontà di riprendere tutti insieme, un percorso che porti all’Unità della coalizione che è un patrimonio fondamentale in Umbria ed in tutti i territori per garantire governi forti e stabili al servizio delle nostre comunità”. Il percorso si era poi “intoppato”, ma evidentemente ora la comunione di intenti è tornata più forte che mai. E a Bastia Umbra si scaldano già i motori per le comunali del 2024….