A 16 anni, sulla Panda rubata, senza patente e con l'hashish: arrestati - Tuttoggi.info

La Panda con i due minorenni fermata dai carabinieri di Ponte San Giovanni. Trovata droga e cellulari rubati

Erano a bordo di un’auto rubata, una Panda sottratta un paio di settimane fa a Ponte Pattoli, due sedicenni arrestati dai carabinieri di Ponte San Giovanni. I due giovanissimi – uno dei quali alla guida del veicolo rubato, ovviamente senza patente vista l’età – sono stati fermati alla periferia di Perugia dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. È subito emerso come il conducente era alla guida senza patente, avendo appena 16 anni; la Fiat Panda, inoltre, è risultata rubata a inizio giugno.

I due coetanei – entrambi con precedenti di polizia – sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, a conclusione della quale sono stati rinvenuti complessivamente 4 involucri di hashish termosaldati, dal peso complessivo di 33 grammi, celati da entrambi. Le ricerche dello stupefacente sono state poi estese anche alle abitazioni; all’interno di una delle due, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e 4 smartphones, risultati anch’essi oggetto di furto.

Accompagnati in caserma, sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e contestualmente denunciati in stato di libertà alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i minorenni sono stati infine associati presso Centro di Prima Accoglienza di Firenze. Al conducente è stata inoltre contestata la guida senza patente, che prevede una sanzione amministrativa di 5000 euro.

La droga è stata sottoposta a sequestro, l’auto restituita al legittimo proprietario, mentre sono in corso accertamenti tesi ad individuare i possessori dei telefoni rinvenuti.