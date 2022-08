79° anniversario del primo bombardamento a Terni, le iniziative per ricordare il tragico evento - Tuttoggi

79° anniversario dei bombardamenti a Terni: in programma, per l'11 agosto, iniziative di ricordo, commemorazione e riflessione.

Sono state organizzate per l’11 agosto, in occasione del 79° anniversario del primo bombardamento sulla città di Terni, iniziative di ricordo, commemorazione e riflessione.

La cerimonia ufficiale di commemorazione

Alle ore 9.30, dunque, nella chiesa di San Francesco, don Salvatore Ferdinandi celebrerà una messa per tutte le vittime dei bombardamenti.

Alle ore 10.29, invece, l’orario del bombardamento, avrà inizio la cerimonia ufficiale di commemorazione con i rintocchi delle campane del campanile di San Francesco: 10 del campanone; 29 della campana grande. Seguirà la deposizione di una corona al monumento in via Lanzi, alla presenza delle autorità cittadine.