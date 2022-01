500 sanificatori per le scuole del ternano da parte della fondazione Carit - Tuttoggi

Cinquecento sanificatori per le scuole primarie di diciassette Comuni della Provincia di Terni grazie alla fondazione Carit.

La fondazione Carit ha donato cinquecento sanificatori di ultima generazione alle scuole primarie di diciassette Comuni della provincia di Terni; già dai prossimi giorni il materiale sarà a disposizione degli istituti scolastici.

Sanificatori d’aria di tipo UV-C, tutti made in Italy

Si tratta, nello specifico, di sanificatori d’aria di tipo UV-C, tutti made in Italy e provvisti delle certificazioni attestanti l’efficienza sanificatrice contro batteri e virus. A beneficiarne le scuole primarie di Terni, Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Attigliano, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, San Gemini, Alviano, Otricoli, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Calvi dell’Umbria e Stroncone.

Carlini: “Tale donazione rafforza l’impegno del nostro ente per il territorio”

La donazione dei cinquecento sanificatori fa seguito a quella del 2020. In quell’occasione la stessa fondazione aveva offerto quattordici apparecchiature a raggi UV per la sanificazione germicida dell’aria nelle ambulanze del Servizio 118, operanti nel comprensorio di Terni, Narni e Amelia. “Tale donazione – ha dichiarato il presidente della fondazione Carit, Luigi Carlini – rafforza ancora di più l’impegno del nostro ente per il territorio; il virus, infatti, sembra colpire soprattutto la fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che non ha completato il ciclo vaccinale”.

“L’impiego dei sanificatori contribuirà a rafforzare le misure di sicurezza per i ragazzi, per il personale scolastico e per le famiglie”.