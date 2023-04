4 Ristoranti, la scena finale a Palazzo Candiotti

Il ruolo fondamentale di Confcommercio Foligno e Procamera dell'Umbria

La puntata di ‘4 Ristoranti’ girata in Umbria e dedicata alla ‘via dell’olio‘ si è conclusa a Palazzo Candiotti. Come nella prima incursione di chef Borghese nel cuore verde d’Italia, anche l’ultima puntata ha scelto il palazzo sede della Quintana come location per il momento clou del format, ovvero l’occasione in cui i ristoratori scoprono i giudizi ricevuti.

Il ruolo di Confcommercio

“Un’operazione voluta e organizzata, tra gli altri, dalla Confcommercio di foligno e dalla Promocamera dell’Umbria“, fa sapere il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni.