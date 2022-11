4 novembre, Costituzione ai diciottenni in sala consiliare

Iniziativa in sinergia con l'assessore De Bonis

In occasione del 4 novembre, dopo la cerimonia in piazza Don Minzoni, ci sarà nella sala consiliare, dopo le 11, la consegna da parte del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ai neodiciottenni (o prossimi alla maggiore età) una copia della Costituzione della Repubblica e una Bandiera Italiana. In sinergia con l’assessore all’istruzione, Paola De Bonis, sono stati coinvolti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Foligno.

Avvicinare le giovani generazioni

L’obiettivo è quello di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni, aprendo le porte del Palazzo Comunale ai più giovani. Saranno presenti anche il Generale di Brigata Vincenzo Spanò, Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ed il Comandante della Polizia Municipale, Marco Baffa.