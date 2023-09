29 settembre 1974: 49 anni fa iniziava la cavalcata del Grifo verso una leggendaria Serie A

Al Santa Giuliana la prima gara della squadra di Castagner che conquistò la storia promozione poi sugellata dall'imbattibilità del Perugia dei Miracoli

Il 29 settembre è un giorno che gli appassionati del calcio perugino custodiscono nel cuore. Segna l’anniversario di un capitolo indimenticabile nella storia del Perugia Calcio. In quel giorno, 49 anni fa, il presidente Franco D’Attoma e l’allenatore Ilario Castagner intrapresero un viaggio che avrebbe portato la squadra umbra verso l’eccellenza calcistica, trasformando sogni in realtà e emozioni in trionfi.

La stagione di cui si parla è la 1974/75. Un anno in cui il Perugia avrebbe scritto pagine di gloria nel libro del calcio umbro, coronando il proprio impegno con la prima storica promozione in Serie A.

L’energia travolgente di D’Attoma alla presidenza e la maestria di Castagner in panchina crearono una combinazione inarrestabile. I tifosi potevano percepire l’entusiasmo che circondava la squadra, un’atmosfera di aspettativa e speranza che si respirava nell’aria e nei quartieri perugini.

La stagione iniziò con una vittoria in Serie B, quando il Perugia affrontò la Reggiana al Santa Giuliana e vinse 2-1 grazie alle reti di Marchei e Frosio. Ma quella partita sarebbe diventata solo un episodio nel lungo e avvincente viaggio che attendeva la squadra.

Il Santa Giuliana fu l’arena in cui il Perugia dimostrò la sua determinazione e talento. Partita dopo partita, l’unità della squadra e la visione di Castagner iniziarono a brillare. Una serie di vittorie convincenti catturò l’attenzione di tutti e il sogno della promozione in Serie A diventò sempre più reale.

La stagione 1974/75 ha scritto una pagina memorabile nella storia del Perugia, con importanti avvenimenti sia dentro che fuori dal campo. In quell’anno, il Santa Giuliana ha assistito alle ultime partite casalinghe del Perugia, uno stadio che aveva vissuto trionfi e sfide epiche. Questo perché il 5 ottobre del 1975 il Perugia “cambiò casa,” traslocando dal Santa Giuliana al Renato Curi. Questo ‘trasloco’ coincise con la storica promozione del club in Serie A, regalando al vecchio stadio Santa Giuliana un’uscita gloriosa.

Il calcio è un’arte che unisce emozioni e tensioni, e nel 1974/75 il Perugia Calcio lo fece in modo magistrale. Le partite si trasformarono in spettacoli che facevano battere forte i cuori dei tifosi, mentre la squadra affrontava avversari con determinazione e passione.

Quella stagione culminò in una promozione trionfale in Serie A, un risultato che entrò nella storia del club come un punto di riferimento indelebile. La tenacia, il talento e l’unità dimostrati dal Perugia di Castagner e D’Attoma hanno ispirato generazioni di appassionati e rimangono un faro luminoso di speranza e dedizione per il futuro del Perugia.

L’anniversario di quel giorno è un momento per celebrare non solo le vittorie, ma anche la forza dello spirito sportivo e il potere del calcio nel connettere le persone attraverso le emozioni.

RICCARDO MANCINI

