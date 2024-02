20Eventi, agenzia specializzata in organizzazione di eventi in presenza e a distanza - Tuttoggi.info

Con gli esperti Smart Event Planners, personalizza ogni evento in soli 20 minuti

Gli eventi sono momenti speciali che richiedono pianificazione, attenzione ai dettagli e creatività. In questo contesto, agenzie specializzate emergono come leader nell’organizzazione di occasioni indimenticabili ma è sempre bene affidarsi a chi è davvero competente ed esperto di questo settore.

20Eventi prende vita dalla sinergia di un team appassionato e dinamico, unito da una consolidata esperienza nel campo congressuale e del turismo enogastronomico. Si tratta di un’agenzia specializzata nell’organizzazione professionale di eventi di vario genere, sia in presenza che a distanza.

Grazie alla collaborazione con talentuosi designer, esperti event manager e artisti di scenografie e allestimenti unici, 20Eventi offre soluzioni personalizzate per ogni occasione: dai convegni alle cerimonie, dagli incentive aziendali al team building, dai compleanni alle cene di gala.

Pianificazione, aggiornamento, partnership, creatività sono tutte peculiarità dell’agenzia, con sede in Umbria, e tutte garanzia di riuscita di un evento. In particolare per gli eventi in presenza, 20Eventi si occupa di: scelta della location, pianificazione budget, segreteria congressuale e fase post evento. Insomma, dall’arrivo degli ospiti alla gestione del programma, fino alla rendicontazione, l’agenzia si assicura che ogni dettaglio sia gestito con precisione per garantire il successo dell’evento, inclusi i contatti con la stampa e le Istituzioni.

Mentre, per eventi virtuali viene proposta una location telematica idonea al tipo di happening, gestiti gli accessi, con possibilità di interazione fino a 150 persone, e contattati gli eventuali sponsor.

Inoltre, incredibile ma vero, 20Eventi dà la possibilità di confezionare in autonomia il proprio evento ideale in soli 20 minuti attraverso il sito web www.ventieventi.eu, una piattaforma che rivoluziona l’organizzazione di convegni, meeting, matrimoni e cerimonie in modo completamente innovativo.

“Proponiamo a tutti la possibilità di creare il proprio evento su misura – spiega l’AD di 20Eventi Luigi Mercuri – in modo completamente innovativo, semplice e veloce, garantendo soprattutto un’esperienza senza stress.”

In effetti la piattaforma web è accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, consentendo a chiunque di pianificare il proprio evento in modo flessibile. “Siamo i pionieri degli Smart Event Planner in Italia, – conclude – offrendo la possibilità di organizzare l’evento dei tuoi sogni con pochi clic e zero preoccupazioni!”.