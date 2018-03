Tigre Viale Trento e Trieste, una Pasqua piena di proposte e offerte

In occasione della Santa Pasqua, il Tigre di Viale Trento e Trieste propon ai suoi clienti una ampissima scelta di uova che è possibile acquistare in tantissime dimensioni e con diversi tipi di cioccolato. Disponibili anche le uova dei Supereroi e più in generale dei personaggi delle serie TV e dei cartoni animati più seguiti dai bambini per unire bontà e divertimento in una unica proposta.

Per gli adulti invece tanti cesti Pasquali da regalare o regalarsi, a base di prodotti tipici e da personalizzare, oltre, naturalmente, a colombe e dolci tipici con gusti che variano dal classico allo stravagante.

Dulcis in fundo, le leccornie cucinate al bancone gastronomia dallo Chef Alfredo Santovito tra cui spicca la sua proverbiale pizza al formaggio, gustosissima e fragrante, da accompagnare con i salumi come da tradizione umbra. E a proposito di salumi, in questo periodo incredibile offerta sul prosciutto che, acquistato intero, viene venduto a soli 4,90 euro al kg.

Per maggiori informazioni contattare lo 0743 22072 oppure consultare la pagina FB del supermercato Tigre Supermarket

