Terni, spacciatore maldestro | Provoca incidente e i Carabinieri trovano cocaina e pasticche

Un equipaggio del pronto intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Terni, nel transitare ieri sera nel capoluogo in via Dalla Chiesa, ha notato davanti a sé una macchina che, al suo avvicinarsi, ha accelerato improvvisamente come per togliersi di mezzo ed evitare di essere controllata.

Ma la manovra azzardava del conducente, unico a bordo del mezzo, non solo non ha ottenuto l’effetto sperato, ma, ha provocato un incidente con un altro veicolo, che ha costretto i militari a intervenire.

Il controllo da parte dei Carabinieri del conducente e relativo mezzo “in fuga” ha dato poi un senso all’assurda condotta di guida. Il conducente, un 30enne brasiliano residente a Narni incensurato, aveva infatti addosso un pacchetto con quasi 250 grammi di cocaina e nel veicolo sono state trovate anche alcune pasticche.

Il ragazzo è stato pertanto arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto per la notte in una delle camere di sicurezza di questo Comando Provinciale. In tarda mattinata, nel corso dell’udienza con rito direttissimo, oltre a convalidare l’arresto, il giudice ha disposto per il 30enne gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle successive udienze.

