Terni, Di Girolamo “Mi dimetto”

Aggiornamento ore 20.25 – Venti giorni di tempo nel corso dei quali il sindaco avrà facoltà di ritirare le sue dimissioni qualora queste non fossero irrevocabili. Il tempo servirebbe a Leopoldo Di Girolamo per confrontarsi col proprio partito e le altre forze politiche e per operare un rimpasto di giunta che potrebbe garantire una tenuta migliore della maggioranza. Da quanto trapela da ambienti molto vicini al primo cittadino, sembra che Di Girolamo voglia presentare le sue dimissioni con la formula dell’irrevocabilità, circostanza che aprirebbe l’iter di commissariamento del Comune.

“Mi dimetterò dopo la votazione del documento relativo al dissesto”

Questo in sostanza l’intervento del sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, che si è espresso da pochi minuti nell’assemblea del direttivo del PD ternano, riunito in assise dopo la sentenza nefasta delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Bisognerà vedere come il primo cittadino intenda formalizzare la sua richiesta al presidente del consiglio Giuseppe Mascio per sapere se le dimissioni sono irrevocabili, il che comporterebbe il commissariamento dell’ente.

