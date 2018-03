Sp di Polino, senso unico alternato il 29 marzo per abbattere alberi

Verranno abbattuti alcuni alberi in cattive condizioni di conservazione, per lo più pini, collocati su terreni privati a ridosso della SP 17 di Polino. Lo rende noto il servizio viabilità della Provincia che ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, per il 29 marzo al fine di consentire ai proprietari di eliminare gli alberi indicati dall’ordinanza del Comune di Arrone. Il senso unico interesserà il tratto di strada tra il km 1+000 e il km 1+200 dalle 7 alle 16 in porzioni di carreggiata non superiori, di volta in volta, ai 50 metri.

Stampa