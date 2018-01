Serie B, Perugia torna alla vittoria | Kouan e Cerri stendono l’Entella (2-0)

Si apre nel migliore dei modi il 2018 del Perugia, tornato in campo nella prima giornata di ritorno (la 22^) dopo la lunga sosta e subito vittorioso al “Curi” contro l’Entella (dopo 4 giornate senza i tre punti). Mister Breda, in attesa dell’arrivo di Leali, schiera il nuovo acquisto Dellafiore in difesa e fa esordire il giovanissimo ivoriano Kouan (classe ’99), subito in gol nella sua prima partita in serie B.

Pochissime le emozioni nella prima frazione. Al 27′ gli ospiti a fare il primo squillo con un bel cross di De Santis dalla destra, Diaw arriva in corsa per battere a rete ma Volta è bravo a chiudere in angolo. Il Perugia si rende invece pericoloso sul finale di tempo, prima con una botta di Bandinelli sulla quale vola Iacobucci e poi con Di Carmine, che da posizione defilata prova ad incrociare sul secondo palo senza successo.

Nella ripresa il vantaggio perugino, al 49′, con bella azione di Pajac che serve in area un ottimo pallone basso su cui si avventa in scivolata proprio l’esordiente Kouan. Al 57′ i Grifoni raddoppiano con Cerri, che spinge in porta un facile ta-pin su una brutta respinta di Iacobucci in area piccola. Al 70′ la chance più ghiotta per l’Entella: cross di Gatto dalla destra, toccato da Crimi in inserimento, la palla scorre pericolosamente vicina al secondo palo: Currarino arriva vicinissimo al toccarla ma non ci riesce per un soffio. Prima della fine da registrare la standing ovation per Kouan, sostituito Bianco all’80’. Per lui e per il Perugia (che non subisce reti dopo 4 match) un ottimo inizio di anno e del girone di ritorno.

Tabellino

Perugia: Nocchi, Volta, Dellafiore, Belmonte, Terrani (75′ Zanon), Kouan (80′ Bianco), Colombatto, Bandinelli, Pajac, Cerri (75′ Buonaiuto), Di Carmine. All. Breda

Entella: Iacobucci, De Santis, Pellizzer, Ceccarelli, Brivio, Ardizzone (58′ Gatto), Crimi, Di Paola (77′ Acampora), Diaw, La Mantia, Aramu (69′ Currarino). All. Aglietti

Reti: 49′ Kouan (P), 57′ Cerri (P)

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

