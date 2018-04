Ragazzino salvato dalle acque del Topino

Era iniziato come un gioco, ma ha rischiato di finire in tragedia la ‘bravata’ di un ragazzino che nella tarda serata di oggi si è gettato nelle acque del fiume Topino. A cimentarsi nel pericoloso ‘passatempo’ un terzetto di amici, uno dei quali però, non sapeva nemmeno nuotare.

A salvare la situazione, una frequentatrice dell’area del Parco Hoffman, a ridosso del quartiere periferico di Sportella Marini, che ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Notando il gioco – scommessa dei ragazzini, ha assistito alla scena del tuffo collettivo nel Topino, compreso il non nuotatore che di conseguenza è stato trascinato dalla corrente del corso fluviale.

I suoi amici sono riusciti a spingerlo verso la riva – stando alla prima ricostruzione dei fatti – purtroppo però era impossibile farlo risalire a causa del forte dislivello.

A questo punto, la passante ha prontamente avvisato il distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con uomini e mezzi riuscendo ad ‘agganciare’ il ragazzino e a ripotarlo all’asciutto.

