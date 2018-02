Perugina, sindacati in pressing per la cassa integrazione

“Chiediamo subito la convocazione di un incontro urgente presso il ministero del Lavoro per chiarire in maniera definitiva il percorso che dovrà portare all’attivazione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Perugina, che altrimenti da giugno sarebbero senza alcuna copertura”.

È quanto afferma Michele Greco, Segretario Generale della Flai Cgil dell’Umbria, all’indomani dell’incontro tra i tecnici della Nestlé e quelli del ministero del Lavoro. “Flai, Fai e Uila nazionali hanno già inoltrato una richiesta urgente alla viceministra Bellanova – continua Greco – e speriamo che la convocazione possa arrivare prima possibile considerando che è già fissato un incontro in Confindustria a Perugia mercoledì 28 febbraio e che la questione della cassa integrazione è assolutamente decisiva”. “Lasciare ancora una volta nell’incertezza centinaia di famiglie non è accettabile – conclude Greco – chiediamo a Nestlé di dimostrare con i fatti di essere diversa da altre multinazionali che sono sotto i riflettori in questi giorni”.

