Ospedale di Terni, calano scorte di sangue | Centro trasfusionale aperto domenica

Mentre non cessano di calare le donazioni di sangue nel ternano e in tutta l’Umbria, il SIT di Terni e l’AVIS provinciale di Terni lavorano in piena sinergia proponendo nuove iniziative per agevolare non soltanto gli avisini ma tutti i donatori sporadici e i potenziali donatori.

Dal mese di marzo si dà così il via anche a Terni alle aperture straordinarie domenicali del Centro trasfusionale. Il primo appuntamento è il 18 marzo con accettazione dalle ore 8 alle 10. Si ricorda che il servizio domenicale funzionerà solo su prenotazione per un minimo di 15 prenotazioni.

È possibile prenotarsi entro il venerdì precedente (16 marzo) chiamando l’Avis comunale di Terni allo 0744-400118 o il Sit di Terni allo 0744-205679 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13.

“Ci auguriamo che la proposta della domenica – spiega il direttore del SIT di Terni Augusto Scaccetti – possa andare incontro alle esigenze di un numero maggiore di persone, rispetto alle aperture straordinarie pomeridiane che fino a dicembre scorso abbiamo programmato nel terzo mercoledì di ogni mese, per 13 mesi, ma con risposte molto limitate, 2-3 donazioni al mese. Con questa nuova iniziativa, a fronte di un importante impegno del personale del SIT che rinuncia all’unica giornata di riposo festivo della settimana, e per questo lo ringrazio, ci aspettiamo una forte partecipazione di donatori ternani come nell’alta Umbria, dove queste esperienze vengono fatte da un anno circa e le donazioni superano le venti unità ad apertura”.

Quando si può donare. Le aperture domenicali del Servizio Immunotrasfusionale di Terni sono previste, con cadenza bimestrale, il 18 marzo, il 20 maggio e il 15 luglio 2018. In tutti gli altri giorni non festivi il servizio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 11. Si ricorda che ai donatori sono stati riservati 4 posti auto, contraddistinti da apposita segnaletica, nel parcheggio di fronte alla palazzina degli uffici amministrativi, al Centro prelievi e al Pronto Soccorso .

Possono donare tutte le persone maggiorenni (dai 18 anni fino a 65 anni se alla prima donazione, 70 anni per il donatore periodico previa valutazione clinica per i fattori di rischio legati all’età) con peso non inferiore ai 50 chili e che siano in buone condizioni di salute. Non può donare chi è affetto da patologie infettive trasmissibili ed ha avuto epatite B, C ed HIV, neoplasie maligne anche se risolte, malattie autoimmuni che coinvolgono più organi, malattia coronarica, trombosi ricorrenti, malattie organiche del sistema nervoso centrale, coagulopatie, epilessia, diabete insulino dipendente, storia di anafilassi, chi fa uso e abuso di droghe e alcol. Chi ha avuto più patner sessuali negli ultimi 4 mesi. Chi ha fatto interventi chirurgici, tatuaggi e endoscopie negli ultimi 4 mesi. Tutte le altre condizioni sullo stato di salute dell’aspirante donatore vengono valutate caso per caso dal medico al momento della visita, che dovrà stabilire l’idoneità alla donazione stessa in base al questionario compilato, ai valori dell’emocromo e alla pressione arteriosa.

