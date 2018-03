Orvieto, polizia arresta 34enne ricercato da mesi

Il rumeno era al centro di un ordine di carcerazione per ricettazione | Fermato nei pressi di un negozio

Si aggirava a piedi presso un esercizio commerciale di Orvieto quando, ieri mattina, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Orvieto lo ha notato e, insospettita dal suo atteggiamento, lo ha fermato per controllarlo. L’intuizione dei poliziotti si è rivela esatta; infatti, il giovane fermato è risultato essere un 34enne cittadino di nazionalità rumena ricercato da alcuni mesi per un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Firenze per il reato di ricettazione.

Dagli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato è emerso, inoltre, che il fermato in passato aveva già avuto a che fare più volte con le forze di polizia; infatti, a suo carico figurano anche diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto, il giovane è stato portato al carcere di Orvieto. Quanto accaduto ieri mattina dimostra, ancora una volta, l’efficacia del piano dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati disposti dal questore Antonino Messineo, intensificati proprio nell’imminenza delle festività pasquali.

