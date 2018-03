Non si ferma all’alt della polizia e provoca incidente, denunciato

Sono stati entrambi denunciati due giovani che, alla guida delle rispettive auto, non si sono fermati all’alt della polizia stradale in un posto di controllo in via Oberdan, nella notte a Terni. Il primo, un 31enne, per fuggire al posto di blocco ha finito per provocare un incidente, scontrandosi con un’auto all’incrocio tra via Buonarroti e via Borsi, all’interno della quale c’erano quattro ragazzi rimasti fortunatamente illesi.

Il giovane fuggiasco, un ternano, una volta fermato dagli agenti si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per questo è stato denunciato, oltre che multato per non aver dato la precedenza all’incrocio e per non essersi fermato all’alt.

E sempre durante i controlli notturni in via Oberdan, anche un’altra auto non si è fermata. Alla guida in questo caso c’era un 35enne, che poi è stato inseguito dalla polizia stradale, finendo la sua corsa nella zona dello stadio. Controllato, è risultato positivo ai controlli con l’etilometro. Anche per lui è scattata la denuncia.

