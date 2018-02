Sono i Carabinieri di Narni a indagare sul tragico fatto di questa mattina: un giovane di 24 anni si è lasciato cadere nel vuoto dal ponte di Augusto per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto appreso, il giovane non avrebbe avuto motivi per togliersi la vita e i militari stanno cercando di ricostruire le ultime ore del giovane. Tra le piste seguite c’è anche una possibile delusione d’amore.

