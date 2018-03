Auguri a Luciano Bacchetta, il sindaco di Città di Castello compie 60 anni

Compie 60 anni, oggi (lunedì 26 marzo), il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Nato il 26 marzo 1958, rivendica in ogni occasione pubblica e privata la sua verace appartenenza alla storia e alle tradizioni della comunità tifernate: dal rione San Giacomo, dove è vissuto con la famiglia nei primi anni di età e poi a San Pio-Montedoro e via di seguito.

Politico, amministratore pubblico vecchia maniera, Bacchetta predilige le strette di mano, i contatti personali, i rapporti diretti con le persone ai like su Facebook e alle foto su Instagram. Anche per questo è senza dubbio politico atipico, che però riesce a farsi apprezzare ad ogni appuntamento con le urne.

Ha iniziato giovanissimo a fare politica nelle file della Federazione Giovanile Socialista, poi sugli scranni di palazzo comunale e quelli della Provincia di Perugia dal 2004 al 2009 e poi ancora nella legislatura successiva: ha avuto anche incarichi come presidente del Consiglio comunale e provinciale. Dal 2010 ricopre la carica di primo cittadino. Nel biennio 2010-2011 subentrò a Fernanda Cecchini, eletta in Regione, come sindaco facente funzione. Nel 2011 la prima sfida elettorale che lo ha visto trionfare al primo turno con il 50,98%, risultato bissato nel giugno 2016 ottenendo il 53.1%.

Con la tessera socialista in tasca da sempre (assieme a quelle dello Juventus Club e di qualche società rionale come rivendica sempre con orgoglio) Luciano Bacchetta è membro della direzione nazionale e regionale del partito dove ricopre ruoli di primissimo piano: rientra sicuramente a livello nazionale nello stretto novero dei primi cittadini appartenenti a questo partito che guidano governi di città con numero di abitanti superiori a 40mila abitanti.

