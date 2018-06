Aeroporto di Perugia, saltano altri tre voli AliBlue Malta: addio a Olbia, Cagliari e Trapani

Mamma, ho perso la compagnia aerea. Dopo la cancellazione dei voli della Cobrex per Bucarest e Barcellona e dopo che AliBlue aveva riservato analogo destino al Perugia/Roma-Fiumicino, cancellato per scarsità di biglietti, dal San Francesco d’Assisi non partiranno neanche i voli per la Sardegna (Cagliari e Olbia, con possibilità di ‘agganciare’ anche Trapani) previsti sempre dalla compagnia Aliblue: apparentemente, all’origine della decisione ci sarebbe un non meglio specificato problema con l’Enac.

La notizia dell’ennesima rotta annullata prima ancora di essere operativa era stata lanciata questa mattina dalla Nazione Umbria e confermata in seguito da una nota della stessa compagnia aerea: in una mail mandata ai clienti, AliBlueMalta si scusa sinceramente e spiega: “A causa di una riprogrammazione indipendente dalla nostra volontà, abbiamo deciso di posticipare l’apertura della rotta a partire dal mese di ottobre”.

Se si prova prenotare qualunque volo, in qualunque data, la tratta infatti non risulta disponibile, perché la compagnia ha bloccato tutti i voli, specificando però che “nel momento in cui la situazione con l’Enac si chiarirà, riapriremo le rotte”. La Perugia-Olbia, ad esempio, sarebbe posticipata alla prossima stagione. All’origine della cancellazione ci sarebbe anche la scarsità di passeggeri interessati ai voli da e per l’Umbria, va detto però che AliBlue ha cancellato anche la tratta Cuneo-Roma.

Nei giorni scorsi non erano mancate le prese di posizione sullo strano destino dell’aeroporto umbro, alle prese con compagnie che promettono e non mantengono: “Venga istituita una Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla gestione” aveva chiesto Marco Squarta, portavoce del centrodestra in Regione. Per il consigliere Giacomo Leonelli (Pd), invece servono “interventi radicali” nella gestione (prendendosi una tirata d’orecchie da Sase).

Oggi, tra i primi a commentare, il consigliere regionale Claudio Ricci: “L’anno scorso fui l’unico a insistere, per mesi, sul caso Fly Volare (voli annunciati, con risorse anticipate, e mai svolti). Poi, altre vicende simili, misero in rilievo tutti i problemi di gestione dello scalo umbro. Adesso, dopo un anno, molti giustamente vogliono chiarezza”. Per Ricci però, più che “una costosa e tutto sommato inutile commissione d’inchiesta”, sarebbe meglio “la modifica delle strutture gestionali della Sase, un maggiore finanziamento della Regione (sino a 3 milioni di euro) per sviluppare accordi con compagnie aeree low cost solide, con reti commerciali forti ampie e capaci di attrarre anche il turismo, un’azione di comunicazione per migliorare la reputazione dello scalo”.

Sempre Squarta interviene “Apprendo dalla stampa il blocco delle prenotazioni per i voli diretti in Sardegna e verso Trapani. Se ciò venisse riscontrato sarebbe una notizia grave quanto assurda, nelle prossime ore accelererò le pratiche per depositare la richiesta dell’istituzione di una commissione di inchiesta perché vogliamo fare luce piena su come viene gestito l’aeroporto, con riferimento sia ai vertici della Sase che a Sviluppumbria, ossia la società partecipata della Regione che detiene una quota importante all’interno di Sase”.

Anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati, intervengono sulla questione “Oggi arriva una ulteriore batosta per l’aeroporto umbro San Francesco. Tutto ciò dopo lo scandalo Flyvolare dello scorso anno, la cancellazione dei voli Cobrex e la retromarcia della compagnia Aliblue Malta sul volo per Roma: business e turismo minati. Il paradosso di un aeroporto senza aerei!”.

“I vertici di Sase, la società che gestisce l’aeroporto e Sviluppumbria – spiegano i due consiglieri pentastellati – continuano a cadere dalle nuvole e ovviamente non c’è una assunzione di responsabilità, tanto meno un passo indietro. La colpa è sempre di qualcun altro e chi chiede una presa d’atto della situazione e chiarimenti viene ignorato oppure attaccato.

“Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza – proseguono Carbonari e Liberati – a sottoscrivere la proposta di atto interno elaborata da noi e dal consigliere Squarta per l’istituzione di una commissione d’inchiesta su Sviluppumbria e SASE. E questa può e dovrebbe essere una battaglia di tutti

i consiglieri”.

Il consigliere regionale Giacomo Leonelli (PD) commenta la notizia della cancellazione dei voli per la Sardegna dall’aeroporto “Tenuto conto che la società di gestione dell’aeroporto è partecipata in modo significativo dalla Regione attraverso Sviluppumbria, non capisco cosa si attenda ad informare l’Assemblea legislativa sulla situazione, assumendo conseguentemente decisioni drastiche”.

“Giorni fa, alla notizia della cancellazione dei voli su Barcellona e Bucarest dall’aeroporto San Francesco di Assisi, chiesi alla presidente Catiuscia Marini e alla giunta della Regione Umbria di assumere un’iniziativa importante per il futuro dello scalo regionale” Così racconta il consigliere regionale che prosegue ricordando di aver ricevuto come “unica risposta quella del presidente dell’aeroporto il quale bellamente ha dichiarato che quello che diceva il sottoscritto, in qualità di consigliere, non gli interessava e non contava nulla”.

