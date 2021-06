Ztl Piediluco, infopoint per rilascio permessi - Tuttoggi

L'amministrazione comunale rende noto che il personale della Polizia Locale e di Terni Reti darà vita ad alcune giornate dedicate all’informazione

Un punto informativo a Piediluco per il rilascio dei permessi di accesso alla Ztl che sarà attiva dal 26 giugno. L’amministrazione comunale rende noto che il personale della Polizia Locale e di Terni Reti darà vita – nelle vicinanze dell’ex circolo canottieri, area parcheggio via Noceta – ad alcune giornate dedicate all’informazione all’utenza sulle modalità di ottenimento delle autorizzazioni della zona a traffico limitato e sulla compilazione della modulistica relativa alle richieste dei permessi previsti dallo specifico regolamento.

Info

Il punto informativo sarà in funzione:

giovedì 10 giugno 2021 dalle 15 alle 17

martedì 15 giugno 2021 dalle10 alle 12

giovedì 17 giugno 2021 dalle 15 alle 17

Sarà possibile in ogni caso richiedere informazioni direttamente a Terni Reti alla mail ztl@ternireti.it. Questo indirizzo è utilizzabile anche per ottenere il modulo da compilare per l’ottenimento delle autorizzazioni ZTL.