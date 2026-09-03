Ztl e lavori, ad un mese dall'attivazione la prima mini rivoluzione (fino a luglio 2027) - Tuttoggi.info

Dal prossimo 14 settembre al primo luglio 2027 cambierà la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato per via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele, che dalle ore 6.30 alle ore 21 saranno interamente aperte al transito da parte di tutti i veicoli a motore.
Con un’ordinanza dirigenziale pubblicata oggi (3 settembre), la Polizia Locale – ad un mese esatto dall’attivazione della fase sanzionatoria – ha stabilito di modificare temporaneamente gli orari di attivazione del sistema di controllo elettronico del varco numero 2 della ZTL nel centro storico di Città di Castello, quello in via San Florido all’incrocio con via della Pendinella, in direzione di via Marconi. LEGGI DETTAGLI