Ztl e lavori, ad un mese dall'attivazione la prima mini rivoluzione (fino a luglio 2027) - Tuttoggi.info

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Ztl e lavori, ad un mese dall’attivazione la prima mini rivoluzione (fino a luglio 2027)

Davide Baccarini

Ztl e lavori, ad un mese dall’attivazione la prima mini rivoluzione (fino a luglio 2027)

Via San Florido, via Marconi e Corso aperti al transito dalle 6.30 alle 21. Il cambiamento è dovuto al cantiere all'ex ospedale e al prolungamento dei lavori in via dei Casceri
Gio, 03/09/2026 - 17:05

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Dal prossimo 14 settembre al primo luglio 2027 cambierà la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato per via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele, che dalle ore 6.30 alle ore 21 saranno interamente aperte al transito da parte di tutti i veicoli a motore.

Con un’ordinanza dirigenziale pubblicata oggi (3 settembre), la Polizia Locale – ad un mese esatto dall’attivazione della fase sanzionatoria – ha stabilito di modificare temporaneamente gli orari di attivazione del sistema di controllo elettronico del varco numero 2 della ZTL nel centro storico di Città di Castello, quello in via San Florido all’incrocio con via della Pendinella, in direzione di via Marconi. LEGGI DETTAGLI

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