Zona San Francesco al Prato, da lunedì i lavori: così cambia la viabilità

Cantieri dal 14 al 24 aprile in diverse fasi, sino a via Pascoli

Il Comune comunica che sono in partenza interventi di adeguamento stradale che interesseranno via dei Priori, via Curiosa, via San Francesco, piazza San Francesco al prato e via Pascoli. I lavori potranno essere realizzati, nel periodo 15-24 aprile, in distinte fasi che prevedono, progressivamente, la chiusura di via dei Priori e di via San Francesco nel tratto compreso fra via Francolina e piazza San Francesco al prato, di via Curiosa, di piazza San Francesco al prato e di via Pascoli, con adozione di provvedimenti ulteriori per consentire la circolazione indispensabile.

In riferimento alla prima fase, da lunedì partiranno i lavori di adeguamento in via dei Priori (parte bassa a partire da via Francolina) e via San Francesco. E’ quindi stata disposta la chiusura a partire dalle ore 14 alle 24 della parte bassa di via dei Priori e di via della Sposa. Sarà istituito un doppio senso di circolazione in via Battisti.

Sarà sempre consentito il transito in sicurezza ai veicoli di soccorso in tutte le vie interessate. Durante le ore in cui i lavori non saranno eseguiti l’impresa esecutrice ripristinerà la regolare circolazione stradale.