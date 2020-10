X Factor, la serata degli umbri Blind e Melancholia

E’ la serata degli artisti umbri a X Factor. Questa sera l’esibizione del perugino Blind e dei tre ragazzi della band di Foligno Melancholia (Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli). Le loro esibizioni andranno in scena questa sera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Replica in chiaro venerdì sera su TV8.

I Melancholia hanno convinto i giudici di X Factor (Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton) con il brano inedito “Leon”. E stasera scenderanno in pista tra i Gruppi di Manuel Agnelli.

Franco Popi Rujan, in arte Blind, ha fatto discutere per le sue parole sulla sua Ponte San Giovanni. Ma ha anche “spaccato” con il suo brano inedito “Cuore nero”. Ora, guidato da Emma per gli Under uomini, vuole il grande salto.

Con la seconda fase dei Bootcampo Manuel Agnelli e Emma dovranno scegliere i 5 artisti da portare all’ultima fase di selezione. Per gli artisti umbri il sogno è uno: entrare tra i 12 protagonisti della gara live di X Factor.