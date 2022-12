Vus, la rivoluzione rifiuti avanza: nuovo calendario a Foligno est

Cadenza fissa di ritiro

La raccolta del vetro e dei pannolini non cambia, rimanendo stradale o domiciliare laddove previsto e in

alcune località la raccolta della frazione organica al momento non subirà variazioni continuando ad essere conferita nelle postazioni stradali (ecco lo stradario). Il servizio verrà, infatti, eseguito con cadenza fissa nei giorni programmati e le frequenze di ritiro per tutte le tipologie di contenitori, sia piccoli (25/40 litri) che grandi (240/1000 litri) non saranno più diversificate, comportando un aumento di frequenza per i contenitori grandi, che prima venivano svuotati ogni 21 giorni e una diminuzione per quelli piccoli, che prima venivano svuotati ogni 7 giorni e che rappresentano il 25% dei contenitori posseduti dagli utenti di Foligno.

Possibilità chiedere cambi di contenitore

Ad ogni modo tutti i cittadini potranno richiedere, tramite il call center o l’ecosportello territoriale, la

sostituzione del contenitore da 40 litri, qualora ritenuto insufficiente, con quello da 240 litri e per coloro che abitano nei condomini, è stata inoltre prevista la possibilità di fare richiesta di contenitori anche da 1000 litri per l’intera palazzina, attraverso l’amministratore condominiale. Le informazioni circa le principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta e le risposte alle

domande più frequenti sono contenute nel calendario cartaceo che a partire da oggi sarà disponibile anche in formato digitale. Ogni utente potrà infatti averlo sempre a portata di mano e verificare direttamente online le nuove date e le aree del servizio tramite l’app Junker, che invia notifiche di promemoria per l’esposizione dei rifiuti, e il sito www.ecoportale.vus.net.

Calendarizzazione specifica per utenze non domestiche

Per rispettare il calendario di raccolta tutte le tipologie di rifiuti e le modalità di esposizione su strada non subiranno variazioni, infatti il conferimento su suolo pubblico continua ad essere previsto tra le ore 20:00 del giorno precedente e le ore 6:00 del giorno stesso di raccolta. Per le Utenze non domestiche, come i negozi e le attività commerciali, sarà invece in vigore una calendarizzazione specifica. Per trovare soluzioni a personali esigenze o richiedere kit di raccolta più grandi, è a disposizione il numero verde 800-280328 (attivo da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00) o Ecosportello di via Bianca n. 15 a Sant’Eraclio (aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 11:00).