Selezioni alla Vus, si assumono 48 persone: i profili e come candidarsi

L’intera esecuzione delle selezioni è stata affidata a RUN4JOB S.r.l Unipersonale che per patto contrattuale dovrà garantire che le procedure di selezione siano conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità, economicità e tempestività di cui all’art. 35, co. 3, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto all’art. 19, co. 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per le società partecipate da enti pubblici, nonché alle disposizioni per il Reclutamento del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione di VUS S.p.A. con deliberazione n. 62/2020, disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo http://www.vusspa.it/vus/doc/Regolamento%20interno%20reclutamento%20personale.pdf.

L’iter selettivo si svolgerà in modalità telematica e per partecipare è necessario compilare la domanda di ammissione presente nel sito come allegato al bando:

ALLEGATO A per il profilo professionale “Operatore ecologico”

ALLEGATO B per il profilo professionale “Conducente veicoli e mezzi d’opera igiene urbana”

ALLEGATO C da compilare esclusivamente per coloro che hanno i requisiti preferenziali previsti nel bando

La domanda compilata e sottoscritta in ogni sua parte andrà inviata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 3 dicembre 2022 a RUN4JOB S.r.l esclusivamente via mail, come riportato nell’avviso di selezione.

Al termine delle selezioni VUS S.p.A. pubblicherà le graduatorie redatte da RUN4JOB S.r.l sul proprio sito www.valleumbraservizi.it, che rimarranno valide per 24 MESI dalla data di pubblicazione. La società Valle Umbra Servizi S.p.A. potrà in ogni caso avvalersene anche per eventuali ulteriori esigenze, riferibili agli stessi profili professionali.