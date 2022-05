Vus, conto alla rovescia per il piano industriale: “Vogliamo voltare pagina”

Commissione Controllo e Garanzia sulla situazione dell'azienda

Conto alla rovescia per il piano industriale di Valle Umbra Servizi Spa, l’azienda di rifiuti, acqua e gas che gestisce i servizi nei 22 comuni della valle umbra sud e della Valnerina. Da questo documento dovrebbero arrivare le soluzioni alle problematiche che l’azienda pubblica si trova a vivere oggi, come le difficoltà del settore igiene urbana. Anche di questo si è parlato nella riunione della commissione controllo e garanzia, coordinata dal consigliere David Fantauzzi, convocata alla presenza dei vertici di Vus (c’erano il presidente Vincenzo Rossi, il direttore generale Marco Ranieri e il direttore dell’Igiene ambientale, Danilo Vivarelli) proprio per fare luce sulle criticità emerse negli ultimi mesi.

“La società attraversa un momento di criticità – ha detto Ranieri – per la gestione di servizi a marginalità diverse e l’assenza di investimenti nel settore idrico, che hanno alterato le condizioni. Con il piano industriale intendiamo porre rimedio a questa situazione, vogliamo voltare pagina. L’azienda è completamente pubblica e potrebbe essere un bene per il territorio, per il servizio, per l’occupazione e per gli investimenti”.