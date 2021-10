Volontari raccolgono oltre 1000 kg di rifiuti in soli 500 metri di campagna - Tuttoggi

Plastic free Umbertide al lavoro in una zona verde del Comune, in sole tre ore trovati anche lavatrici, televisori e water, la referente "Torneremo di nuovo, c'è ancora molto da fare"

Oltre 1000 kg di rifiuti raccolti in un tratto di soli 500 metri. E’ successo sabato (23 ottobre), grazie ai volontari di Plastic Free Umbertide che, armati di guanti e tanta buona volontà, hanno deciso di ripulire una zona di campagna nei pressi della strada che dal cimitero conduce verso San Benedetto.

In appena tre ore 22 volontari hanno trovato e accumulato vecchi televisori e lavatrici, gomme di auto, sedie, water e tantissime bottiglie di plastica, alcune delle quali sedimentate al suolo, sotto la vegetazione.

“Molte cose erano lì da un pezzo – ha detto la referente locale di Plastic Free Francesca Giovannini – Abbiamo ripulito anche le sponde di un laghetto della zona ed era pieno di lenze e contenitori di alluminio del mais”, probabilmente lasciati da qualche pescatore.

Giovannini non esclude un altro imminente evento nella medesima zona “perché – sottolinea – c’è ancora molto da fare. In queste campagne faccio spesso passeggiate e ne approfitto per controllare la presenza o meno di rifiuti. L’area che abbiamo appena ripulito era davvero troppo sporca e non potevo più vederla ridotta in quello stato”.