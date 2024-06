"Voglio i soldi per la droga!" Maltratta per mesi la madre e aggredisce carabinieri | Arrestato 23enne - Tuttoggi.info

Il giovane eugubino è accusato maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale

Durante la notte appena trascorsa, a Gubbio, i carabinieri hanno arrestato un 23enne eugubino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

La madre del giovane ha allertato il 112 perché non riusciva più a controllare il figlio che, a causa di problemi di tossicodipendenza, continuava a minacciarla per estorcerle soldi per comprare la droga.

Comportamenti che, come riferito dalla donna, sarebbero andati avanti per mesi e che l’avrebbero costretta in più occasioni a rivolgersi alle forze dell’ordine.

I militari, giunti sul posto, sono stati aggrediti a loro volta dal ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica ma, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Il 23enne è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, associato al carcere di Perugia-Capanne in attesa del rito direttissimo.