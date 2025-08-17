 Vittoria anche a Servigliano per Luca Innocenzi - Tuttoggi.info
Vittoria anche a Servigliano per Luca Innocenzi

Redazione

Vittoria anche a Servigliano per Luca Innocenzi

Dom, 17/08/2025 - 20:12

Il cavaliere folignate Luca Innocenzi prosegue alla grande nella sua estate da protagonista delle giostre italiane: dopo la vittoria nella Sfida di Foligno, la conquista consecutiva delle due edizioni della Quintana di Ascoli Piceno, il primo posto a Sulmona, ecco arrivare anche il trionfo al Torneo Cavalleresco Castel Clementino di Servigliano.

Luca Innocenzi regala infatti la “seconda stella” al Rione Santo Spirito alzando al cielo il ventesimo palio e scrivendo nel curriculum la sua nona vittoria personale. Entra così anche nella storia della manifestazione marchigiana come cavaliere più vittorioso, staccando quelli che erano due big indiscussi come il mitico Gianfranco Ricci ed Emilio Mordente.

Al secondo posto il faentino Nicholas Lionetti per il Rione Navarra; terzo gradino del podio per Adalberto Rauco con Porta Marina e al quarto posto un altro folignate, Daniele Scarponi di Paese Vecchio. Chiude la classifica Mario Cavallari del Rione San Marco.

Ed ecco la classifica finale:
1) Rione Santo Spirito con Luca Innocenzi punti 660, totale 1896.
2) Associazione Rione Navarra
con Nicholas Lionetti 670, totale 1882.
3) Rione Porta Marina con Adalberto Rauco punti 568, totale 1758.
4) Rione Paese Vecchio con Daniele Scarponi punti 544, totale 1628.
5) Rione San Marco con Mario Cavallari punti 474 totale 1597.

