Vittime delle Foibe, il Comune di Narni deporrà una corona in via Norma Cossetto - Tuttoggi

Vittime delle Foibe: l'omaggio del Comune di Narni in occasione del Giorno del Ricordo.

E’ in programma, per il prossimo 10 febbraio, una cerimonia commemorativa nel Giorno del Ricordo. Il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, e l’assessore alla Cultura, Giovanni Rubini, deporranno una corona alle 9.30 in via Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba.