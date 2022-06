Visioninmusica Summer, doppio appuntamento con Rapmosphere e Kinga Glyk - Tuttoggi

Alle ore 22:00 grande attesa sul palco per la bassista polacca Kinga Głyk che insieme ai tastieristi Arek Grygo e Michal Jakubczak e al batterista Michał Dąbrówka proporrà dal vivo il suo nuovo album Feelings.

“Non so cantare molto bene, ecco perché suono il basso” dice l’artista, che da tre anni a questa parte suscita clamore con le sue performance. Delicata e penetrante, ricca di nuances e forte nel groove, Kinga tocca le corde giuste dei suoi ascoltatori, con cui condivide le emozioni evocate dalle sue vicende personali e il suo sentire di ventitreenne talentuosa musicista. Nella sua musica c’è il coraggio di sperimentare, di provare sempre qualcosa di nuovo, di confrontarsi spavaldamente con le regole e con l’ordine costituito. “Da bambina ero affascinata dal basso per quella sua sonorità potente, così diversa dalla mia voce di allora” riflette Kinga a proposito dei suoi inizi come strumentista. “Nel frattempo il suono del basso è diventato il mio linguaggio, con il quale esprimere i miei sentimenti in modo molto più intenso.” Le storie che racconta attraverso la musica rivelano la sua apertura mentale e la sua visione del mondo: affettuosa ed empatica. In breve, i dodici brani del suo nuovo album sono ricchi di umanità: e questo è ciò che rende Feelings così particolare. Il sound di Kinga, sentendola percuotere e pizzicare le corde d’acciaio del suo basso fa letteralmente venire la pelle d’oca. E non certo perché questa solista è una donna in un ambiente numericamente dominato da musicisti uomini, ma perché Kinga Głyk si identifica con l’autonomia al basso. E Feelings è l’apice attuale del suo lavoro. Nell’annuale classifica denominata Jazz Top e Blues Top ha ricevuto nomination nelle seguenti categorie: New Hope, Bass Guitar e Discovery of the Year. Nonostante la giovane età, si è già esibita, oltre che nella nativa Polonia, anche in Indonesia, Austria, Germania, Svizzera, Italia, Portogallo, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ucraina.

I biglietti per il concerto sono in vendita in loco e sul circuito Vivaticket.