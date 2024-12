Violenza sessuale su una bambina: arrestato 44enne ternano

Una storia terribile, che si è consumata nei giorni tra il 23 e il 24 dicembre, a Terni. Una violenza sessuale ai danni di una bambina di 6 anni. L’indagato – come spiega il Tgr dell’Umbria – è un 44enne, amico di famiglia, rimasto per qualche momento da solo con la piccola. Nella stanza c’erano però le telecamere e il padre ha così assistito in tempo reale a quanto stava avvenendo.

Le immagini sono state registrate dai supporti digitali dell’impianto di videosorveglianza e sono state allegate alla denuncia presentata dalla famiglia. Il 44enne, sempre a quanto riferito dal Tgr, è stato condotto in carcere su ordinanza del Gip. Sul caso indagano i carabinieri, il 44enne è difeso dall’avvocato Marco Tudisco.