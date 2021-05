Violenza e teppismo in centro, il video sui social

"Fammi il video" e l'altro lo incita: "Spacca sta macchina di m...": sfondato il lunotto di un'auto parcheggiata in piazza Matteotti

Violenza e teppismo in centro, il video postato sui social. “Fammi il video” dice uno dei due ragazzi, mentre l’altro lo riprende mentre con un mastello della spazzatura spacca il lunotto posteriore di una lancia Y parcheggiata in piazza Matteotti. “Spacca sta macchina di m…” lo incita l’altro.

L’epilogo di una serata di eccessi per i due giovani, che hanno minacciato altre persone che si trovavano in centro. Tra l’altro, secondo alcuni testimoni, oltre il 22, l’orario massimo consentito per il coprifuoco delle norme anti Covid.

Un video che è stato postato sui social. Prima che il profilo venisse tolto. Ma che è continuato a circolare.

Del caso si stanno occupando i carabinieri.