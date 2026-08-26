Violenza contro le donne, fondi dalla Regione per Terni - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha approvato lo scorso 30 giugno il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per il 2026, destinando a Terni un finanziamento di 195.490,67 euro. Le risorse serviranno a rafforzare la rete di sostegno che coinvolge istituzioni, enti e associazioni impegnate nella tutela delle donne vittime di violenza, un fenomeno purtroppo in costante crescita.

Secondo i dati Istat, in Italia sono circa 6,4 milioni (pari al 31,9%) le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

A Terni, il quadro locale è altrettanto preoccupante: nel 2025 si sono registrati 380 nuovi procedimenti per violenza domestica, maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, con un incremento del 50% rispetto agli anni precedenti.