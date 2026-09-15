La Cina vara un piano per il comparto dell’informazione elettronica - Tuttoggi.info

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La Cina vara un piano per il comparto dell’informazione elettronica

ItalPress

La Cina vara un piano per il comparto dell’informazione elettronica

Mar, 15/09/2026 - 22:03

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha recentemente pubblicato un piano di sviluppo per il settore manifatturiero dell’informazione elettronica durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), sottolineando che l’industria svolgerà un ruolo fondamentale nel panorama industriale globale.

Entro il 2030, le imprese industriali del settore con un fatturato annuo derivante dall’attività principale pari ad almeno 20 milioni di yuan (circa 2,96 milioni di dollari USA) dovrebbero registrare ricavi complessivi superiori a 30.000 miliardi di yuan, secondo il piano pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Durante il periodo emergerà una serie di vantaggi competitivi sul piano tecnologico e dei prodotti in settori quali circuiti integrati, calcolo avanzato, elettronica di consumo, elettronica di base ed elettronica energetica, si legge nel documento.
Il piano fissa al 3,5% l’intensità degli investimenti in ricerca e sviluppo del settore, mentre si prevede un aumento significativo del tasso di penetrazione applicativa dei terminali intelligenti di nuova generazione.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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