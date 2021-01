Violenta lite tra coniugi, marito si azzuffa anche con carabinieri e viene arrestato - Tuttoggi

I carabinieri di Foligno sono dovuti intervenire, a tarda serata, per sedare un’accesa lite tra coniugi che, alla fine, ha portato anche ad un arresto.

La moglie, intimorita dalla reazione aggressiva del marito – con il quale è in corso una causa di separazione – ha chiesto aiuto ai militari affinché questo venisse allontanato. La donna, infatti, temeva per la propria incolumità visto che, in passato, era già stata vittima di maltrattamenti.

Di tutt’altro avviso il coniuge, classe 1973, che in stato di alterazione, non ha per nulla recepito gli inviti dei militari ad abbandonare l’abitazione per poi risolvere ogni dissidio nelle sedi opportune.

L’uomo ha più volte cercato con la forza di raggiungere la moglie e, solo l’intervento dei carabinieri ha infatti evitato il peggio. Dopo una breve colluttazione, al termine della quale i due militari hanno riportato anche varie contusioni a volto e mani, il 47enne è stato bloccato e condotto in caserma, dichiarato in arresto con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

Nella mattinata di ieri (sabato 9 gennaio), in collegamento on-line con gli uffici giudiziari di Spoleto, si è tenuta l’udienza con la convalida dell’arresto ed è stato pure disposto, nei confronti dell’uomo, il divieto di dimora nel comune di Foligno.