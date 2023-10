Viaggio folle in E45 con 30 kg di droga nel bagagliaio, arrestato "corriere" 20enne - Tuttoggi.info

Il giovane era stato visto sfrecciare a tutta velocità a Sansepolcro, dove ha imboccato la superstrada| La Polizia lo ha fermato facendo la clamorosa scoperta, la droga destinata a varie città d'Italia avrebbe fruttato 200mila euro

Un quantitativo di droga “stupefacente” – oltre 30 kg – trasportato in auto. Un 20enne è stato arrestato lungo la E45 dalla Polizia all’altezza di Mercato Saraceno, dopo un viaggio folle partito dalla Valtiberina.

Il giovane alla guida, originario dell’est Europa ma residente in provincia di Frosinone, – nella notte di giovedì 26 ottobre – era stato visto sfrecciare a tutta velocità nei pressi di Sansepolcro. Gli agenti, insospettiti, si sono subito messi all’inseguimento della vettura la quale, dopo aver imboccato la superstrada, ha continuato con una strana andatura, alternando un incedere lentissimo e forti accelerate. Tenuto sott’occhio fino a Mercato Saraceno, la squadra mobile di Arezzo e la Polizia Stradale di Bagno di Romagna hanno poi deciso di fermare il 20enne in un’area di servizio.

Gli agenti, appena avvicinatisi all’auto del ragazzo, hanno subito sentito un fortissimo odore di droga provenire dal portabagagli. All’interno vi erano infatti oltre 30 kg di hashish e marijuana in panetti pressati e sottovuoto, all’interno di quattro scatoloni, su ognuno dei quali erano scritte le destinazioni di ciascuno stock (tra esse vi erano Rimini, Bolzano e Torino).

Una volta immessa sulle piazze di spaccio – fa sapere la Polizia – la sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 200mila euro. La perquisizione dell’auto del “corriere” ha permesso anche di rinvenire tre smartphone, oltre 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false, tutto materiale posto sotto sequestro insieme all’ingente quantitativo di droga.

Il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato al carcere di Forlì in attesa di convalida. Per lui è scattata anche la denuncia per uso di banconote false e reiterazione per guida senza patente, visto che nei due anni precedenti era già stato sorpreso al volante senza averla mai conseguita.